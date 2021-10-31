رئيس الجمهورية يستقبل محمد الحلبوسي رئيس تحالف تقدم

المستقلة/- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي الأوضاع العامة والتطورات السياسية في البلد والانتخابات التشريعية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقت المستقلة اليوم الاحد، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، حيث جرت مناقشة الأوضاع العامة والتطورات السياسية في البلد، والانتخابات التشريعية”.

واضاف البيان انه “تم خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلد، وتوحيد الصفوف والركون إلى الحوار في حلّ المشاكل والاختلافات في وجهات النظر، وحماية المسار الديمُقراطي والالتزام بالسياقات القانونية والدستورية، وأهمية تضافر الجهود من أجل الانطلاق نحو تلبية تطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشيّة والخدمية”.