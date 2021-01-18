رئيس الجمهورية يبحث مع الكاظمي ثلاثة ملفات على رأسها الانتخابات

المستقلة /… بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ثلاثة ملفات على رأسها الانتخابات المبكرة ، فيما اتفق الطرفان على أهمية تمرير مشروع قانون الموازنة بالشكل الذي يحمي حقوق ومعاشات جميع العراقيين.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية وتلقته ( المستقلة ) اليوم الاثنين ان رئيس الجمهورية برهم صالح استقبال في قصر السلام ببغداد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث تم بحث مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد.

واضاف البيان انه جرى التأكيد على “ضرورة ترسيخ الاستقرار في البلاد، وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون وحماية السلم والأمن المجتمعيين، ومنع الأعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت”.

كما بحث الجانبان الانتخابات المقبلة، حيث جرى “التأكيد على ضرورة دعم كافة الإجراءات الضرورية لإنجاحها، ومنع التزوير والتلاعب، ودعوة مراقبين دوليين بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة، وضمان فرصة المشاركة الواسعة في الانتخابات”.

وتطرق الاجتماع أيضاً بحسب البيان إلى الأوضاع الاقتصادية في البلد والموازنة المالية، واتفق الطرفان على “أهمية تمرير مشروع قانون الموازنة بالشكل الذي يحمي حقوق ومعاشات جميع العراقيين، وبالذات الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل، والتوصل إلى حلول جذرية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان حول المسائل المالية العالقة بما يضمن حقوق ورواتب الموظفين”.

وكانت مفوضية الانتخابات قد اقترحت أمس الأحد إرجاء الانتخابات إلى تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلا الكاظمي لم يتخذ قراراً بهذا الشأن.( النهاية)