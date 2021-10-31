رئيس الجمهورية : هجمات كركوك وديالى وصلاح الدين تستدعي دعم قوات الأمن

المستقلة /- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أن هجمات كركوك وديالى وصلاح الدين تستدعي “رص الصفوف ودعم قوات الأمن”.

وقال صالح في تدوينه تابعته المستقلة اليوم الاحد، إن “الهجوم الإرهابي على كركوك الذي اسفر عن استشهاد عدد من البيشمركة، وقبلها الهجمات في ديالى وصلاح الدين على قواتنا الامنية، تؤكد محاولات الإرهاب استغلال الثغرات وتهديد السلم المجتمعي”.

وأضاف “واجبنا رص الصفوف واستكمال النصر المتحقق ضد الارهاب عبر تعزيز الجهد الامني ودعم قواتنا المسلحة”.

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