رئيس الجمهورية : استهداف أربيل جريمة ارهابية مُدانة وتوقيته مُريب

المستقلة /- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، ان استهداف أربيل جريمة ارهابية مُدانة وتوقيته مُريب.

وقال صالح في تغريدة تابعته المستقلة: ان “استهداف أربيل جريمة ارهابية مُدانة، وتوقيته المُريب مع بوادر الانفراج السياسي يستهدف عرقلة الاستحقاقات الدستورية بتشكيل حكومة مقتدرة”.

واضاف “يجب الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلد في الفوضى”، مشددا على “ضرورة توحيد الصف لدعم القوات الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة ومكافحة الارهابيين الخارجين عن القانون”.

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