رئيس البرلمان العربي يثمن مخرجات القمة الثلاثية

المستقلة/- ثمَّن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي مخرجات القمة الثلاثية التي استضافتها بغداد اليوم الأحد وجمعت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي،والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، مشدداً على أن التعاون بين الدول الثلاث يمثل قيمة مضافة لتعزيز العمل العربي المشترك.

وقال رئيس البرلمان العربي أن هذه القمة الثلاثية، هي قمة استثنائية من حيث توقيتها وأهميتها، لاسيما وأنها جاءت في وقت تحتاج فيه الدول العربية بشدة إلى دعم وترسيخ آلية التشاور والتنسيق تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، على نحو يخدم مصالح الشعوب العربية، ويحقق تطلعاتها في الأمن والتنمية والاستقرار.

وأعرب “العسومي” عن أن البيان الختامي الصادر عن هذه القمة يُدشِن مرحلة جديدة من العلاقات والتعاون المشترك بين الدول الثلاث في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة في ضوء ما نص عليه البيان بشأن البدء بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية العراقية ـ المصرية ـ الأردنية.

وأضاف أن هذه القمة تساهم بشكل كبير في تعزيز وترسيخ الحاضنة العربية للعراق، مؤكداً في هذا السياق أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي اكتسبت أهمية استثنائية خاصة، بالنظر إلى أنها أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ نحو ثلاثين عاماً، وهو ما يؤكد مجدداً ريادة جمهورية مصر العربية في محيطها العربي والإقليمي.

كما شدد رئيس البرلمان العربي على أهمية هذه القمة من أجل تعزيز التشاور السياسي بين قادة الدول الثلاث بشأن سبل التصدي للتحديات التي تواجه الأمة العربية، وتنسيق المواقف بشأن التطورات في منطقة الشرق الأوسط وسبل التعامل معها، فضلاً عن تنسيق المواقف والجهود المشتركة بشأن مواجهة التدخلات الإقليمية والخارجية في الشئون الداخلية للدول العربية، وصون الأمن القومي العربي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.