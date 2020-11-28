رئيس البرازيل يصدم الجميع : لا لقاحات

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة /…. ذكر الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو أنه لن يأخذ أي لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، ووصف استخدام الكمامات للحد من انتشار الفيروس بأنها “آخر المحرمات المنهارة”.

وأثارت تصريحات بولسونارو، على مواقع التواصل الاجتماعي، قلقا وسط خبراء الصحة الذين قالوا إنها تقوض جهود تحقيق مستويات تحصين مهمة لوقف الجائحة، وربما تخيف شركات صناعة اللقاحات وتمنعها من التفاوض مع سلطات البرازيل.

لكن بولسونارو قال أيضا إن أي لقاح مصرح به من هيئة الصحة في البرازيل سيتاح مجانا للجميع.

وطالما قاوم الرئيس البرازيلي، الذي أصيب بـ”كوفيد-19″ في يوليو، نصيحة معظم العلماء وخبراء الصحة لتقليل النشاط الاجتماعي والاقتصادي، مجادلا بأن ضرر الإغلاق قد يكون أسوأ من الجائحة.

وأضاف بولسونارو “أقول لكم: لن أتلقى (أي لقاحات). إنه حقي وأنا متأكد من أن الكونغرس لن يضع أي صعوبات في طريق من لا يرغب في تلقي اللقاح”.

وكانت دراسة نشرت في 15 يوليو في المجلة الأميركية للطب الوقائي، قد وجدت أنه يمكن تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، بشكل آمن، إذا حصل 75 في المائة على الأقل من السكان على لقاح فعال بنسبة أكبر من 70 في المائة.

وأظهرت الفحوص أن بعض اللقاحات التي جرى تطويرها، تتمتع بفعالية أعلى من تلك النسبة. (النهاية)

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

رئيس البرازيل يصدم الجميع : لا لقاحات

اقتصادية

أوبك+ تدعو لإجراء محادثات اللحظة الأخيرة قبل قرار خفض محتمل

اخر الاخبار

البنتاغون يأمر بتحريك حاملة الطائرات نيميتز للخليج العربي

اخر الاخبار

إيران تتهم إسرائيل باغتيال العالم النووي وتحتفظ بحق الرد

دولي

القضاء يرد الطعن بالنتائج في بنسلفانيا

اخر الاخبار

مشهد مرعب في النهر.. عقاب “لا يخطر على بال” للخيانة الزوجية

اخر الاخبار

لأول مرة.. الصحة العالمية تتحدث عن قرب “التخلص من كورونا”