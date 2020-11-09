رئيس الاستخبارات السعودية : زلزال يقترب من قصور “آل سعود”

المستقلة /- أطلق الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، الأمير تركي الفيصل، تصريحات بشأن الزلزال الذي يقترب من قصور الأسرة المالكة في السعودية “آل سعود” والقيادة بالمملكة.

وقال “الفيصل” في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز الإمارتية”: “إن السعودية تعد أكبر شريك استراتيجي في المنطقة لأمريكا، والعلاقات بين البلدين تتميز بالمتانة على كافة الأصعدة”.

وتأتي تصريحات تركي الفيصل على وقع الترقب في قصور الحكم في السعودية من الزلزال الذي يحمله الرئيس الأمريكي جو بادين للمملكة وولي عهدها محمد بن سلمان.

وأضاف “الفيصل”: أن “علاقة التعاون المشترك على الصعيد الأمني وثيقة بين البلدين لمواجهة خطر الإرهاب بصفة عامة ليس فقط في المنطقة وإنما في العالم كله ويعني ذلك تبادل المعلومات”.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ومحمد بن سلمان؛ قدما التهنئة إلى “بايدن” بمناسبة الانتصار الذي حققه على “ترامب” صديق ولي العهد السعودي “ترامب”.