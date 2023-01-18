رئيس الإمارات يستضيف قادة خليجيين والأردن ومصر

محمد بن زايد: حريصون على ترسيخ تعاون يخدم ازدهار واستقرار المنطقة

المستقلة/- استضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، لقاءً تشاورياً مع عدد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر في العاصمة أبوظبي.

وبحسب وكالة “وام”، فقد جرى اللقاء مع سلطان عمان هيثم بن طارق، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويهدف اللقاء الذي عقده القادة في العاصمة أبوظبي تحت عنوان “الازدهار والاستقرار في المنطقة” إلى ترسيخ التعاون وتعميقه بين دولهم، في جميع المجالات التي تخدم التنمية والازدهار والاستقرار في المنطقة.

واستعرض القادة عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتحديات التي تشهدها المنطقة سياسياً وأمنياً واقتصادياً وأهمية تنسيق المواقف وتعزيز العمل العربي المشترك في التعامل مع هذه التحديات.

وعبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، عن سعادته باستضافة قادة دول خليجية وعربية، خلال اللقاء التشاوري الأخوي بأبوظبي.

وقال آل نهيان، في تغريدة عبر “تويتر”: ” سعدت اليوم باستضافة إخواني قادة دول خليجية وعربية في بلدهم الثاني الإمارات”.

وأضاف: “حريصون على ترسيخ التعاون وتعميقه بين دولنا في جميع المجالات التي تخدم التنمية والازدهار والاستقرار في المنطقة عبر مزيد من العمل المشترك والتعاون والتكامل”.

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