رئيس اركان الجيش يؤكد افتتاح منفذ عرعر الحدودي الأيام المقبلة

المستقلة / علي النصر الله / .. كشف رئيس اركان الجيش العراقي الفريق اول ركن عبد الامير رشيد يار الله ، عن قرب افتتاح منفذ عرعر الحدودي السعودي العراقي ، مؤكدا ضرورة تشديد الاجراءات الأمنية من اجل تأمين وحماية المنفذ والطريق المؤدي اليه .

وقال يار الله في تصريح لعدد من وسائل الإعلام ضمنها ( المستقلة ) اليوم الاثنين ، تفقدنا “منفذ عرعر السعودي الذي من المؤمل أن يفتتح خلال الايام القليلة المقبلة ليعاود نشاطه الاقتصادي الحيوي كأهم المنافذ الحدودية العراقية “.

وأضاف كما “اطلعنا على سير العمل فيه وأهميته والتعاون والتنسيق مع الجانب السعودي “.

من جانبه قال قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني في تصريح لــــ ( المستقلة ) بحثنا ” مع رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الامير يار الله الذي زار المحافظة ، آخر الأوضاع الأمنية وتنسيق الجهود بين الجيش والشرطة والتشكيلات الأخرى ، وتوحيد الرؤى الى إنجاح الخطط الأمنية سواء في الزيارات المليونية أو الايام الاعتيادية “.