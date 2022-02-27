رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال يعلن إقامة مباراة العراق والامارات في بغداد

المستقلة/-أعلن وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، الاحد، ان المنتخب الوطني سيلاقي نظيره الاماراتي في بغداد على ملعب المدينة.

وقال درجال في بيان، تلقى المستقلة نسخة منه، إن “الاتحاد الدولي للعبة أعلن موافقته الرسمية على إقامةِ مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الاماراتي في ملعب المدينةِ الدولي في بغداد، وهي مباراةٌ تقام ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم”.

وأضاف “أبلغت رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، هاتفياً بالأنباء، وقدّم التهاني للرياضة والرياضيين العراقيين، مؤكداً أن بغداد وجميع المدن العراقية مستعدةٌ لاستقبال الأشقاء والأصدقاء من كل العالم بترحابٍ كبير”.

وتابع أن “موافقة فيفا جاءت بعد الجهودِ التي بذلت من قبل الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة والتحركات الايجابية والنجاح الباهر في تنظيم المباريات الدولية التي أقيمت ببغداد”.

وأشار درجال إلى أن “العراق بأتم الجاهزية لاحتضان الأشقاء الاماراتيين في بغداد، ونتطلعُ الى أن تكون هذه المباراة بادرة خير للكرةِ العراقية، وأن تظهر المباراة بأبهى صورة من النواحي التنظيمية”.

وبين أن “التواصل مع الاتحاد الدولي مدعوماً من قبل الآسيوي أتى بثماره وتكللت المساعي بعودةِ المباريات الدولية إلى بغداد”.

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