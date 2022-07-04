رئيس أركان الجيش يبحث  الاستعدادات الأمنية لعرفة وعيد الاضحى في كربلاء

رئيس اركان الجيش مع محافظ كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. بحث رئيس أركان الجيش العراقي اول ركن عبد الامير يار الله ، اليوم الاثنين ، مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي الاستعدادات الامنية لزيارة عرفة وعيد الاضحى في المحافظة .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب لقائه رئيس اركان الجيش  والوفد المرافق له ، بحثنا الاجراءات والاستعدادات الامنية التي تتخذها المحافظة لاستقبال زيارة عرفة وعيد الاضحى المبارك ،  فضلا عن الاستعدادات الامنية الخاصة بشهر محرم الحرام الشهر المقبل “.

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