رئيسي : القيود الاقتصادية التي تفرضها واشنطن تساهم في تقريب الدول

المستقلة /- قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن القيود الاقتصادية التي تفرضها واشنطن تساهم في تقريب الدول من بعضها أكثر، مؤكدا أن سياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن محكوم عليها بالفشل.

وأضاف الرئيس الإيراني في مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية أن “العديد من الدول تخضع لعقوبات (الولايات المتحدة الأمريكية)، ومن خلال القيام بذلك، يجبرونها (الدول) على التقارب فيما بينها، وتعزيز وحدتها. وهذا يجعل العقوبات الأمريكية غير فعالة”.

وأكد أن إيران جادة في التوصل إلى اتفاق نووي جيد وعادل، لكن يجب أن تكون هناك ضمانات حول عدم انسحاب أمريكا مرة أخرى من الاتفاق.

وقال رئيسي: “عندما لا تلتزمون بتعهداتكم فلا معنى للاتفاق، لا يمكننا الوثوق بأمريكا لأننا جربنا ذلك سابقا”، مؤكدا “إذا لم يكن هناك ضمان فلن نثق”.

وأكد رئيسي ردا على سؤال حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية أن إيران تريد استخدام هذه الطاقة للعلاج والزراعة والنفط والغاز.

وردا على سؤال مراسل شبكة “سي بي إس” حول الاتهامات الغربية لإيران بشان صنع أسلحة نووية قال الرئيس الإيراني: “قمنا بالرد على هذه المزاعم مرارا، إنها لا أساس لها من الصحة، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت مرارا وتكرارا أن القنبلة النووية لا مكان لها في عقيدتها الدفاعية”.

وأضاف الرئيس الإيراني أن “الإدارة الأمريكية الجديدة تدعي أنها مختلفة عن الحكومة السابقة، وقد أرسلوا لنا الكثير من الرسائل ، لكننا لم نر أي تغيير في الواقع”.

وأكد رئيسي أن الحظر ضد الشعب الإيراني قاس للغاية، ومن المهم بالنسبة للإيرانيين الغاء هذا الحظر.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

البرازيل تسجل انخفاض قياسي من انتاج البن

اخر الاخبار

سبيس إكس المملوكة لـ ايلون ماسك تطلق 54 قمرا صناعيا جديدا

اخر الاخبار

صحيفة : تأكيد بايدن على انتهاء جائحة كورونا فاجأ مسؤولي الصحة العامة

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب ضعف الدولار الأمريكي ومخاوف بشأن المعروض

اخبار العراق

وزير الداخلية : دخول أكثر من 4 ملايين زائر اجنبي خلال زيارة الأربعينية

اخبار العراق

بدءاً من الأربعاء المقبل..فرصة لتساقط أمطار خفيفة في المناطق الشمالية

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

رئيسي : القيود الاقتصادية التي تفرضها واشنطن تساهم في تقريب الدول

اخر الاخبار

سبيس إكس المملوكة لـ ايلون ماسك تطلق 54 قمرا صناعيا جديدا

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب ضعف الدولار الأمريكي ومخاوف بشأن المعروض

اخبار العراق

الأمن الوطني يُطيح بتاجر مخدرات في ميسان

اخبار العراق

سفير أذربيجان يؤدي مراسيم زيارة الاربعينية

اخبار العراق

وزير الداخلية : دخول أكثر من 4 ملايين زائر اجنبي خلال زيارة الأربعينية

اخبار العراق

بدءاً من الأربعاء المقبل..فرصة لتساقط أمطار خفيفة في المناطق الشمالية

اخبار العراق

بدءاً من الأربعاء المقبل..فرصة لتساقط أمطار خفيفة في المناطق الشمالية

اخبار العراق

المنتخب الوطني يستعد للمُشاركةِ في بُطولةِ الأردن الدوليّة

اخبار العراق

محلل : السوداني قد يمرر شريطة حصول السنة والاكراد على بعض التنازلات

اخبار العراق

الفتح : محمد شياع السوداني مازال مرشح الاطار لرئاسة الحكومة الجديدة

اخبار العراق

دولة القانون : استقالة وزير المالية سيتم طرحها داخل مجلس النواب

اخر الاخبار

ديربي اسباني.. ريال مدريد يحل ضيفًا ثقيلا على جاره أتلتيكو

اخر الاخبار

الدوري الايطالي : قمة كروية نارية بين نادي ميلان وضيفه نابولي

اخبار العراق

مصرف الرافدين يصدر توضيحاً بشأن قروض المشاريع الصغيرة

اخبار العراق

مجلس الوزراء يمنح التربية صلاحية التعاقد المباشر لطباعة المناهج المدرسية

اخبار العراق

الاتحاد يعقد اجتماعا لمناقشة قضايا تخص إقليم كوردستان والعراق