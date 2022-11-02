رئيسة الهند : علاقتنا مع العراق قديمة الجذور والمجال هائل لتعزيز الشراكة

رئيسة الهند

المستقلة /- رحيم الشمري/..اكدت رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو ان بلادها تتطلع لمواصلة تعزيز وتعميق العلاقات مع العراق من اجل المنفعة المتبادلة بين البلدين ، ونهتم بالتقدم والازدهار لشعب العراق الصديق .

وقالت مورمو ، في رسالة بعثتها لرئيس الجمهورية عبد اللطيف محمد جمال رشيد بمناسبة تسنمه رئاسة العراق ، وتشكيل حكومة محمد شياع السوداني الجديدة ، اننا واثقون من قدرة العراقيين على رسم خارطة دينامية  ستضع طريق نحو السلام والاستقرار في العراق ، ونتقدم بخالص التهاني والتمنيات بالازدهار والسلام لشعب العراق الصديق .

وتابعت رئيسة الهند ، نعلق امال كبيرة على علاقاتنا مع العراق ، القديمة والعميقة الجذور بالتاريخ ، والتواصل بين الشعبيين يوفر اساسا قويا لشراكتنا ، والعراق شريك اساسي ومهم وموثوق لامن الطاقة في لبلدنا ، كاكبر مورد للنفط الخام للهند ، وهنالك مجال هائل لتعزيز تعاوننا بشكل كبير في مجالات التجارة والاستثمارات والصحة والثقافة والدفاع والامن .

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