رئاستا الوزراء والنواب تصدران أعماما رسميا بتقييم المحافظين ونائبيه ومدراء الدوائر

النائب زهير الفتلاوي

المستقلة / علي النصر الله / .. قال النائب زهير شهيد الفتلاوي ، اليوم الاربعاء، إن رئاستي الوزراء والنواب أصدرتا اعماما رسميا بتقييم المحافظين ومنها كربلاء ، كذلك نواب المحافظين ومدراء الدوائر الحكومية .

وقال الفتلاوي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) سبق “وكانت لنا مداخلة في مجلس النواب حول عدم تمكين النائب من أداء عمله الرقابي في كربلاء بسبب التوجيه الصادر من قبل المحافظ بعدم تسليم (كشوفات المشاريع) للنواب للاطلاع عليها وأداء أعمالهم الرقابية  “.

وأشار الى  إن “هذا التوجيه اثار علامات الشك والريبة في إخفاء حقائق كثيرة ، وكذلك الفساد الواضح في إحالة المشاريع بالطريقة المباشرة من قبل المحافظة  ، فضلا عن الانتقائية في اختيار تنفيذ المشاريع لبعض الشركات المتلكئة و المشخصة من قبل جميع المديريات والدوائر والمؤسسات الحكومية أصدرت رئاسات الوزراء والنواب هذه الأعمام الرسمية “.

وأكد إن ” التقييم سيكون مهني بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية والقضاء والنزاهة في المحافظة “.

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