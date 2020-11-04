رئاسة محكمة استئناف كربلاء تباشر بعقود الزواج الالكتروني

المستقلة / علي النصر الله / .. باشرت محكمة استئناف كربلاء، اليوم الاربعاء ، العمل في مشروع خدمة الاستمارة الإلكترونية المجانية لعقد الزواج ‏في المحاكم التابعة لها.

وقال مصدر قضائي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) انه “عملا بتوصيات مجلس القضاء الأعلى باشرت رئاسة محكمة ‏استئناف كربلاء الاتحادية باعتماد مشروع خدمة الاستمارة المجانية لعقد الزواج ‏المتوفرة على الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الاعلى “.

وأوضح إن “هذه الخطوة جاءت لتخفيف ‏الاجراءات الروتينية عن كاهل المواطن اختصارا للوقت والجهد “.

وأشار الى إن “المتقدم على الزواج الالكتروني يقوم ملء استمارة ‏بالبيانات المطلوبة ، ومن ثم إرسالها الى المحكمة ابرام عقد الزواج فيها ، ليتم بعدها ‏تحديد موعد الحضور إلى المحكمة عن طريق استلام رسالة نصية عبر موبايل طرفي ‏العقد لغرض إتمامه في المحكمة “.