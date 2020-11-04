رئاسة محكمة استئناف كربلاء تباشر بعقود الزواج الالكتروني
المستقلة / علي النصر الله / .. باشرت محكمة استئناف كربلاء، اليوم الاربعاء ، العمل في مشروع خدمة الاستمارة الإلكترونية المجانية لعقد الزواج في المحاكم التابعة لها.
وقال مصدر قضائي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) انه “عملا بتوصيات مجلس القضاء الأعلى باشرت رئاسة محكمة استئناف كربلاء الاتحادية باعتماد مشروع خدمة الاستمارة المجانية لعقد الزواج المتوفرة على الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الاعلى “.
وأوضح إن “هذه الخطوة جاءت لتخفيف الاجراءات الروتينية عن كاهل المواطن اختصارا للوقت والجهد “.
وأشار الى إن “المتقدم على الزواج الالكتروني يقوم ملء استمارة بالبيانات المطلوبة ، ومن ثم إرسالها الى المحكمة ابرام عقد الزواج فيها ، ليتم بعدها تحديد موعد الحضور إلى المحكمة عن طريق استلام رسالة نصية عبر موبايل طرفي العقد لغرض إتمامه في المحكمة “.
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