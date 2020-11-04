رئاسة محكمة استئناف كربلاء تباشر بعقود الزواج الالكتروني

المستقلة / علي النصر الله / ..  باشرت محكمة استئناف كربلاء، اليوم الاربعاء  ، العمل في مشروع خدمة الاستمارة الإلكترونية المجانية لعقد الزواج ‏في المحاكم التابعة لها.

وقال مصدر قضائي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) انه “عملا بتوصيات مجلس القضاء الأعلى باشرت رئاسة محكمة ‏استئناف  كربلاء  الاتحادية باعتماد مشروع خدمة الاستمارة المجانية لعقد الزواج ‏المتوفرة على الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الاعلى “.

وأوضح إن “هذه الخطوة جاءت  لتخفيف ‏الاجراءات الروتينية عن كاهل المواطن اختصارا للوقت والجهد “.

وأشار الى إن “المتقدم على الزواج الالكتروني يقوم  ملء استمارة  ‏بالبيانات المطلوبة ، ومن ثم إرسالها الى المحكمة  ابرام عقد الزواج فيها ،  ليتم بعدها ‏تحديد موعد الحضور إلى المحكمة عن طريق استلام رسالة نصية عبر موبايل طرفي ‏العقد لغرض إتمامه في المحكمة “.

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