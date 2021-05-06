رئاسة البرلمان تخاطب أمين بغداد للإسراع ببدء إعمار مدينة الصدر

المستقلة /… دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي أمانة بغداد للإسراع في بدء حملة إعمار مدينة الصدر.

وطلب الكعبي، في وثيقة موجهة الى أمين بغداد علاء معن اليوم الخميس قيام بـ”حملة واسعة للاكساء وعمل القالب الجانبي والسواقي لبلديات الصدر الأولى وحي طارق والمنتظر والامام الرضا، وعمل جداول لكميات لغرض تطوير قطاعات الصدر الثانية ومنطقة جميلة والحميدية والدسيم”.

وأشار إلى إمكانية تمويل هذه الحملة من الأموال المخصصة للأمانة ضمن مبالغ تمويل الأقاليم المدرجة في الموازنة المالية للعام الجاري.