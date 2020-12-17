رأس الخيمة تستضيف واحداً من أضخم عروض الألعاب النارية

المستقلة.. أعلنت اللجنة المنظمة لاحتفالات السنة الجديدة في رأس الخيمة عن تحضيراتها لاستقبال عام 2021، مع التركيز على ضمان السلامة العامة في ضوء انتشار جائحة “كوفيد -19”.

ويتضمن الحدث عرضاُ للألعاب النارية بأشكال وتشكيلات مختلفة ستضيء سماء البحر مقابل جزيرة المرجان، على امتداد 4 كيلومترات، على أنغام مقطوعات موسيقية خاصة تستمر لمدة 10 دقائق للترحيب بالعام الجديد.

ومن المقرر أن يُقام هذا الحدث #RAKNYE2021 من دون أي أنشطة جماهيرية أو تخصيص مناطق لمشاهدة العرض وذلك ضماناً للسلامة العامة، وتماشياً مع ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وبما أن الاحتفالات بالسنة الجديدة تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، ستحظى العائلات بالفرصة لتمضية وقت مميز في رأس الخيمة، حيث ستخصّص جميع الفنادق في قرية الحمراء وجزيرة المرجان مناطق عرض ستكون الأكثر أماناً في المنطقة للاحتفال واستقبال السنة الجديدة بأسلوب مميز.

وقال متحدث باسم اللجنة المنظمة للحدث في هذا السياق: “سيتطلب تنظيم الفعالية تخطيطاً شاملاً وتعاوناً يجمع بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والشركات الخاصة. وتهدف الإجراءات الاحترازية المتّبعة إلى ضمان صحة وسلامة جميع الزوار والموظفين ومجتمع رأس الخيمة، مع التشديد على مواصلة ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها عاصمة السياحة الخليجية لعام 2021”.

وشددت اللجنة المنظمة تركيزها على اتخاذ جميع التدابير الاحتياطية اللازمة من خلال التنسيق المستمر مع الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع. وستكون هناك متابعة آنية لكثافة الزوار في جميع فنادق قرية الحمراء وجزيرة المرجان. ينبغي على جميع الحاضرين اتباع إرشادات السلامة.

وكانت إمارة رأس الخيمة قد دخلت التاريخ وأبهرت العالم خلال احتفالات رأس السنة لعام 2020، ونجحت بتسجيل إنجازين وضعاها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من خلال “أكبر عدد من الطائرات من دون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد” و”أطول شلال من الألعاب النارية”. وبذلك، يرتفع عدد الأرقام القياسية التي سجلتها عروض الألعاب النارية في رأس الخيمة ضمن موسوعة “غينيس” إلى خمسة أرقام قياسية جديدة خلال ثلاثة أعوام.

*المصدر: “ايتوس واير”