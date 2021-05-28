ذي قار وسلطة الطيران المدني تتفقان على بناء مطار الناصرية الدولي

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..اتفقت ادارة محافظة ذي قار ، وسلطة الطيران المدني على وضع حجر الاساس لبناء مطار الناصرية الدولي بعد احالته الى شركة صينية بكلفة 367 مليون دولار .

وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المشروع احيل الى شركة صينية لتنفيذه باشراف شركة تركية ، وان الخطوات الفنية والهندسية استكملت وسيوضع بالقريب العاجل حجر الاساس لانشاء المطار الذي من المؤمل ان يكون واحدا من اكبر المطارات في المنطقة “.

وذكر ان ” الدوائر المختصة في مجلس الوزراء واصلت العمل على مدار عامين من اجل تنفيذ المشروع الذي سيوفر 3 الاف فرصة عمل لابناء المحافظة “.

ونقل البيان عن سعدي الربيعي من سلطة الطيران المدني قوله ان ” المطار سيستقبل  طائرات عملاقة ، وطائرات شحن ، فضلا عن تخصيص مساحة 10 الاف متر مربع للشحن الجوي “.

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