ذي قار توقع العقد الاولي لإنشاء أكبر مصفى استثماري في العراق

المستقلة/- حيدر حسين المشرف/..اعلنت ادارة محافظة ذي قار ، اليوم الاثنين ، عن توقيع العقد الاولي مع شركة الاوسط المؤتلفة مع الشركات الصينية لانشاء مصفى ذي قار الاستثماري الاكبر من نوعه في البلاد .

وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار احمد الخفاجي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شركة مصافي الجنوب اعلمت ادارة المحافظة بتوقيع العقد الاولي مع شركة الاوسط والائتلاف الصيني العامل معها لتنفيذ مشروع المصفى الاستثماري الذي يعد الاكبر على مستوى العراق “.

واشار الى ان ” شركة مصافي الجنوب تعمل على تهيئة المستلزمات الكاملة للبدء بمراحل المشروع ، وستقوم بتهيئة الارض والحصة المائية ، اضافة الى بعض القضايا اللوجستية “.

ونوه الى ان ” المشروع سيوفر الاف فرص العمل الى ابناء المحافظة في مرحلتي الانشاء والتشغيل “.

ولفت الى ان ” محافظ ذي قار وجه دوائر الماء والزراعة والتسجيل العقاري الاولى ، ومديرية الموارد المائية ، الى العمل بالسرعة القصوى والتعاون مع الشركة لاكمال المتطلبات كافة باقرب وقت للشروع بتنفيذ المشروع “.