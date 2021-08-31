ذي قار تنظم ماراثون اور الاول لسباق الدراجات الهوائية

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..نظمت محافظة ذي قار ، ماراثون اور الاول لسباق الدراجات الهوائية في اطار دعم الشباب ، وجذب السياح الى مدينة اور الاثرية .

وقال بيان عن المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار احمد الخفاجي ان ” الماراثون انطلق من تقاطع شبكات الكهرباء الى مدينة اور الاثارية بمشاركة واسعة من الدراجين “.

واشار الى ان ” الهدف من السباق دعم الحركة الرياضية والشبابية ، والتحفيز السياحي لمدينة اور “.

ونوه الى ان ” المحافظة سترعى المزيد من الفعاليات الفنية والرياضية والادبية والثقافية لتشجيع المجتمع المدني على النهوض واطلاق قدراته الابداعية “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

“تدريبات على القسوة” حين تعاقب المرأة المجتمع

اخبار السعودية

استهداف مطارا جنوب السعودية بطائرة مسيرة

اخبار العراق

كينغستون ديجيتال تطرح أقراص التخزين ذات السرعات القياسية

اخبار العراق

صحفيات العراق يستنكرن محاولة اغتيال الصحفية حميدة السعدي

اخبار العراق

توزيع 135 قطعة أرض لخط الصد الأول بمواجهة كورونا في ميسان

اخبار العراق

وزير الثقافة يوعز بدراسة إنشاء متحف وطني عملاق يليق بحضارة العراق

اخبار العراق

تشكيل فريق قضائي للتحقيق بمحاولات تزوير الانتخابات

اخبار العراق

تشكيل فريق قضائي للتحقيق بمحاولات تزوير الانتخابات

اخبار العراق

جنايات ميسان تصدر اثنا عشر حكما لمدان اشترك بسرقة أسلاك ومحولات في المحافظة

الاخبار

شركة امريكية تعتبر دبي في وضع جيد للاستفادة من سوق العملات المشفرة

اخبار مصر

الخارجية المصرية : مسؤول مصري كبير سيقوم بزيارة رسمية الى تركيا

اخر الاخبار

تقرير : صانعو الألعاب الإلكترونية مستعدون لتلبية احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة

اخر الاخبار

المستقلة تنشر نتائج الصف الثالث المتوسط

اخبار العراق

الانواء الجوية : طقس العراق سيكون مشمسا ..بدرجات حرارة اعلى من 45 مئوية

اخبار العراق

تعرف على اسباب عدم تسلم بعض الدوائر الحكومية للرواتب

اخر الاخبار

التربية : الاعلان عن نتائج الثالث المتوسط عصر اليوم الثلاثاء

اخبار العراق

رئيس الجمهورية يقدم مشروع قانون جديد للعقوبات