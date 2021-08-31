ذي قار تنظم ماراثون اور الاول لسباق الدراجات الهوائية

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..نظمت محافظة ذي قار ، ماراثون اور الاول لسباق الدراجات الهوائية في اطار دعم الشباب ، وجذب السياح الى مدينة اور الاثرية .

وقال بيان عن المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار احمد الخفاجي ان ” الماراثون انطلق من تقاطع شبكات الكهرباء الى مدينة اور الاثارية بمشاركة واسعة من الدراجين “.

واشار الى ان ” الهدف من السباق دعم الحركة الرياضية والشبابية ، والتحفيز السياحي لمدينة اور “.

ونوه الى ان ” المحافظة سترعى المزيد من الفعاليات الفنية والرياضية والادبية والثقافية لتشجيع المجتمع المدني على النهوض واطلاق قدراته الابداعية “.