ذي قار تنظم ماراثون اور الاول لسباق الدراجات الهوائية
المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..نظمت محافظة ذي قار ، ماراثون اور الاول لسباق الدراجات الهوائية في اطار دعم الشباب ، وجذب السياح الى مدينة اور الاثرية .
وقال بيان عن المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار احمد الخفاجي ان ” الماراثون انطلق من تقاطع شبكات الكهرباء الى مدينة اور الاثارية بمشاركة واسعة من الدراجين “.
واشار الى ان ” الهدف من السباق دعم الحركة الرياضية والشبابية ، والتحفيز السياحي لمدينة اور “.
ونوه الى ان ” المحافظة سترعى المزيد من الفعاليات الفنية والرياضية والادبية والثقافية لتشجيع المجتمع المدني على النهوض واطلاق قدراته الابداعية “.
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