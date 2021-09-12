ذي قار تلغي نظام الكفيل للوافدين الى المحافظة

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..اصدر قائد شرطة ذي قار ، الفريق الركن سعد الحربية ، اليوم الاحد ، امرا يقضي بالغاء نظام الكفيل للوافدين الى المحافظة في اطار دعم السياحة الى الاهوار والاماكن الاثرية .

وذكر بيان صادر عن مفتشية اثار وتراث ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مدير المفتشية عامر عبد الرزاق التقى قائد الشرطة الفريق الركن سعد الحربية وتباحث معه تسهيل دخول الوافدين من المحافظات ، و السياح الاجانب الى المحافظة لدعم السياحة في الاهوار والمواقع الاثرية “.

واشار الى ان ” الحربية وجه جميع السيطرات بالغاء نظام الكفيل والسماح للزائرين بالدخول الى المحافظة مع تشديد اجراءات التفتيش “.