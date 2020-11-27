ذي قار تعلن عطلة سنوية يوم 28 تشرين الثاني

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المستقلة /- اعلنت محافظة ذي قار، عن اقرار يوم 28 تشرين الثاني عطلة سنوية في المحافظة استذكارا لشهداء جسر الزيتون.

وكشفت وثيقة اطلعت عليها المستقلة تضمن قرار اعتبار يوم 28 تشرين الثاني من كل عام عطلة رسمية في محافظة ذي قار.

كما تضمن القرار وقوف جميع ابناء المحافظة وقفة حداد في الساعة الثامنة من اليوم الذي يليه ولمدة خمس دقائق.

وكانت محافظة ذي قار قد شهدت تظاهرات احتجاجية للمطالبة بالحقوق المدنية والسياسية، وسقط على اثرها عدد من الشهداء والجرحى.

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