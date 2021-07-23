ذي قار تعتمد بطاقة التلقيح لمراجعة الدوائر ودخول المحافظة

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..اعلنت ادارة ذي قار ، الجمعة ، عن اعتماد بطاقة التلقيح ضد فيروس كورونا لمراجعة الدوائر ، ومنع الوافدين غير الملقحين من دخول المحافظة .

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار ان ” المحافظ احمد غني الخفاجي وجه الدوائر كافة بمنع دخول اي مراجع لايحمل بطاقة التلقيح ، واعتمادها ضمن المستمسكات الرسمية لترويج اي معاملة “.

ولفت الى ” توجيه السيطرات الخارجية بمنع الوافدين غير الحاملين لبطاقة التلقيح من دخول المحافظة ، باستثناء الحالات الانسانية “.

ونوه الى ان ” الاجراءات تهدف الى الحد من تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا ، وحث المواطنين على اخذ اللقاح “.