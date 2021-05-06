ذي قار تعتزم انشاء اكبر مركز لطب العيون في العراق

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..اعلنت ادارة محافظة ذي قار ، عن ادراج مشروع انشاء اكبر مركز متطور لطب وجراحة العيون في البلاد ضمن مخصصات صندوق اعمار المحافظة .

وقال بيان صادر عن اعلام ادارة محافظة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ”  المشروع ادرج ضمن مخصصات صندوق اعمار ذي قار ، ويعتبر الاول من نوعه في المحافظة والاكبر على مستوى العراق في طب وجراحة العيون “.

ولفت الى ان ” المشروع سيزود باحدث الاجهزة  والمعدات الطبية ، فضلا عن ملاك طبي وصحي متقدم يضم افضل اطباء العيون “.

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