ذي قار تعتزم انشاء اكبر مركز لطب العيون في العراق

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..اعلنت ادارة محافظة ذي قار ، عن ادراج مشروع انشاء اكبر مركز متطور لطب وجراحة العيون في البلاد ضمن مخصصات صندوق اعمار المحافظة .

وقال بيان صادر عن اعلام ادارة محافظة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المشروع ادرج ضمن مخصصات صندوق اعمار ذي قار ، ويعتبر الاول من نوعه في المحافظة والاكبر على مستوى العراق في طب وجراحة العيون “.

ولفت الى ان ” المشروع سيزود باحدث الاجهزة والمعدات الطبية ، فضلا عن ملاك طبي وصحي متقدم يضم افضل اطباء العيون “.