ذي قار تشمل الاجراء اليوميين بقطع الاراضي السكنية

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..اعلن محافظ ذي قار احمد الخفاجي ، اليوم الاحد ، عن شمول الاجراء اليوميين العاملين في المؤسسات الحكومية بقطع الاراضي السكنية .

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمحافظ تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ”  الخفاجي قرر شمول الاجراء اليوميين بقطع الاراضي السكنية اسوة بشريحة الموظفين ، والبدء بترويج معاملاتهم بالطرق القانونية المتبعة وحسب السياقات المعمول بها وضمن نقابات العمال “.

وتابع ان ” ادارة المحافظة خصصت اول مقاطعة من نوعها لانشاء حي سكني للاجراء سيسمى بحي الرائعين “.

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