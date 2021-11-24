ذي قار تسلم مطار الناصرية للشركة الصينية المنفذة للمشروع

المستقلة/- حيدر حسين المشرف/..اعلنت ادارة محافظة ذي قار ، اليوم الثلاثاء ، عن تسليم مطار الناصرية الدولي الى الشركة الصينية المنفذة للمشروع .

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار احمد الخفاجي ان ” ادارة المحافظة سلمت الشركة الصينية المتحدة للانشاءات مطار الناصرية الدولي لبدء العمل بالمشروع بعد استكمال الاجراءات القانونية اللازمة “.

واشار الى ان ” الشركة وعدت بانجاز المشروع بشكل متقن وفق الجدول الزمني المحدد وتحت مراقبة وسلطة الجهات المختصة العراقية “.

ولفت الى ان ” مشروع مطار الناصرية الدولي سيوفر فرص عمل ، وينشط الحركة السياحية والتجارية والاقتصادية في المحافظة “.