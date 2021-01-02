ذي قار تسجل اول حالتي انتحار في عام 2021

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة/حيدر حسين المشرف/.. سجلت في ذي قار، اليوم السبت، اول حالة انتحار في عام 2021، لطالبة جامعية من سكنة قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة، فيما سجلت حالة ثانية في ناحية العكيكة التابعة الى القضاء.

وقال مصدر مطلع ان ” حالة الانتحار الاولى هي لطالبة جامعية تبلغ من العمر 22 عاما من سكنة قضاء سوق الشيوخ، انتحرت شنقا بواسطة ربط حجابها بالمروحة السقفية داخل الغرفة الخاصة بها، بدافع اضطراب نفسي حسب التحقيقات الاولية “.

واشار الى ” تسجيل حالة انتحار ثانية في ناحية العكيكة لشاب يبلغ من العمر 17 عاما، شنق نفسه بحبل داخل منزله ، دون معرفة اسباب الانتحار “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

عثمان بوطسان يصدر “معجم الأدباء الأفغان المعاصرين”

اخبار العراق

ذي قار تسجل اول حالتي انتحار في عام 2021

اخبار العراق

الجبوري: ستجلس امريكا وايران معا لإعادة تقسيم النفوذ في المنطقة العربية

اخبار العراق

الداخلية تتخذ إجراءات واسعة في بغداد

اخبار العراق

الكاظمي : لن توقفني المزايدات والاستعراضات حتى لو كلفني ذلك حياتي

اخر الاخبار

فيديو.. شمس الكويتية تهاجم شيرين عبد الوهاب: جاهلة لا تتمتع بالوعي

اخبار العراق

تعرف على نتائج الجولة 12 من الدوري العراقي