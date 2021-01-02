ذي قار تسجل اول حالتي انتحار في عام 2021

ذي قار تسجل اول حالتي انتحار في عام 2021

المستقلة/حيدر حسين المشرف/.. سجلت في ذي قار، اليوم السبت، اول حالة انتحار في عام 2021، لطالبة جامعية من سكنة قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة، فيما سجلت حالة ثانية في ناحية العكيكة التابعة الى القضاء.

وقال مصدر مطلع ان ” حالة الانتحار الاولى هي لطالبة جامعية تبلغ من العمر 22 عاما من سكنة قضاء سوق الشيوخ، انتحرت شنقا بواسطة ربط حجابها بالمروحة السقفية داخل الغرفة الخاصة بها، بدافع اضطراب نفسي حسب التحقيقات الاولية “.

واشار الى ” تسجيل حالة انتحار ثانية في ناحية العكيكة لشاب يبلغ من العمر 17 عاما، شنق نفسه بحبل داخل منزله ، دون معرفة اسباب الانتحار “.