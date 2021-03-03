ذي قار تستكمل الأعمال الخاصة بزيارة بابا الفاتيكان لمدينة اور الأثرية

المستقلة/- أعلن مفتش اثار وتراث محافظة ذي قار طاهر كوين ،عن اكمال الاعمال الخاصة بزيارة بابا الفاتيكان لمدينة اور الأثرية خلال الشهر الحالي .

وقال كوين ان الأعمال جارية على قدم وساق لاستكمال جميع الاعمال ومنها الإتصالات والإنترنت وكهرباء وأعمال خدمية أخرى في المدينة الاثرية و وضع اللمسات الأخيرة لمنصة حفل الاستقبال

وأشار الى ان الجهات الحكومية ذات العلاقة في المحافظة عملت على تشكيل خلية أزمة مؤكدا ان الملاكات الهندسية والفنية التابعة للشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب فرع توزيع كهرباء ذي قار انجزت أعمال ايصال التيار الكهربائي والإنارة وتجهيز ونصب مولدات الديزل المغذية

وذكر ان هيئة الإتصالات والإعلام في المحافظة قامت بنصب ابراج الإنترنيت وشبكات الإتصال بالإضافه إلى قيام مديرية الطرق والجسور بتعبيد الطريق المؤدي إلى مدينة اور الأثرية بدءا من مركز المحافظة وحتى مدينة اور الأثرية والطرق المحيطة بالمدينة الاثرية

فيما انجزت الملاكات العاملة في شركة اور بتأهيل الممرات والسقوف بالإضافه إلى قيام شركة نفط ذي قار بنصبها منصه خطاب البابا والسرادق واعمال أخرى .

واضاف كوين ان مديرية بلدية ذي قار قامت بحملة واسعة شملت تنظيف المدينة الأثرية والمناطق المجاورة لها،لافتا الى ان المحافظة جاهزة لإحياء هذا الحدث العالمي المهم.

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