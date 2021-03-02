ذي قار : الحراك الشعبي يرشح 6 أسماء لمنصب المحافظ

المستقلة /…أعلنت مجموعة تنتمي للحراك الشعبي في محافظة ذي قار عن أسماء جديدة لشغل منصب المحافظ، مؤكدة ان هذه الأسماء هي التي اتفق عليها أعضاء الحراك، فيما أكدت مصادر حكومية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى بعدد من المرشحين.

وقال أعضاء الحراك في بيان لهم اليوم الثلاثاء واطلعت عليه المستقلة . إنهم رشحوا كل من: ياسر البراك، وأحمد غني الخفاجي، وضياء كريم، وعماد عبد الكاظم، ونجم طارش، وعمران كامل عزيز”.

وأضاف البيان أن “هذه الأسماء هي إرادة الجماهير في ذي قار وليس هناك بديلاً عنهم، وعلى الحكومة المركزية اختيار أحدهم ودعمه لمنصب المحافظ “.( النهاية)