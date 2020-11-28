ذياب الخزاعي يفوز برئاسة الجمعية العراقية للتصوير في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. فاز المصور الفوتوغرافي ذياب الخزاعي ، اليوم السبت ، برئاسة الجمعية العراقية للتصوير فرع كربلاء .

وقال الخزاعي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) جرت انتخابات الجمعية العراقية للتصوير ، وحصلت على منصب رئيس الفرع بعد الحصول على 25 صوتا “.

وأشار الى إن “المصور كطران العرداوي حصل على المركز الثاني بعد حصوله على 23 صوتا ، فيما حصلت المصورة امل عبد على 15 صوتا بالمركز الثالث، و المصور فارس اسماعيل على المركز الرابع بعد حصوله على 12 صوتا ، اضافة الى حصول المصور ضياء جلوب على المركز الخامس 12 صوتا “.