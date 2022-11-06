ذوو ضحايا “فتحة المجاري” في ميسان يطالبون بموقف حكومي

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..نظم العشرات من ذوي ضحايا حادثة المجاري في محافظة ميسان مساء السبت تظاهرة في موقع الحادثة مطالبين ببيان موقف القضاء والحكومة من الحادثة ومحاسبة المقصر واحتساب الضحايا ضمن شريحة الشهداء كونهم فقدوا حياتهم إثر محاولتهم إنقاذ عمال المجاري في الحادثة المذكورة.

واعرب عدد من المتظاهرين عن استغرابهم من عدم اهتمام الحكومة المحلية بالحادث.

وطالبوا بإدراج أبنائهم ضمن الشهداء كونهم “أصحاب غيره” وفقدوا حياتهم إثر محاولة إنقاذ عمال مجاري سقطوا في فتحة تصريف مياه الصرف الصحي في منطقة أبو رمانة.

يذكر أن مديرية الدفاع المدني في ميسان قد أعلنت في وقت سابق عن انتشال أربعة جثث عمال سقطوا في فتحة لتصريف مياه الصرف الصحي في منطقة أبو رمانة وسط مدينة العمارة.