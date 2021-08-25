ذوو المحكومين من حماية عبير الخفاجي يطالبون بإعادة النظر في الأحكام

المستقلة / علي النصر الله / .. طالب العشرات من ذوي مفرزة الشرطة المكلفة بحماية مدير بلدية محافظة كربلاء المهندس عبير سليم الخفاجي  الذي قتل اثناء الواجب، الرئاسات الثلاث الجمهورية والوزراء والبرلمان إعادة النظر في أحكامهم “.

وكانت محكمة قوى الأمن الداخلي للمنطقة الرابعة قد اصدرن حكما  بتاريخ 18  آب الجاري بحق ضابط وتسعة منتسبين من مديرية شرطة محافظة كربلاء، بالسجن 12 عاماً والطرد من الخدمة في قوى الأمن الداخلي وفقا للقوانين النافذة”.  على خلفية “تخاذلهم” في حماية  الخفاجي الذي قُتل برصاص أحد المتجاوزين على مرأى الدورية التي كانت لحمايته.

وطالب عدد من ذوي المحكومين في تصريحات لـ ( المستقلة )  اثناء تظاهرة شهدتها كربلاء اليوم الاربعاء،  مجلس القضاء الاعلى بالتدخل الفوري لأبنائهم كونهم “مظلومين وإعادة النظر بقضيتهم “.

وعد أهالي المحكومين  الاحكام التي أعلنت ضد أبنائهم ” قاسية ومجحفة” ،حسب وصفهم.

يذكر إن مدير بلدية كربلاء عبير سليم ، قد تعرض لاطلاق نار يوم 11 / 8 / 2021 أثناء إشرافه على حملة لرفع التجاوزات وسط المدينة، الامر الذي أثار ردود فعل منددة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الإفلات من العقاب، فيما زار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي موقع الحادث ، وأمر باتخاذ الإجراءات القانونية بحق القاتل ، وبتاريخ 22 من الشهر الجاري اصدرت محكمة جنايات كربلاء الحكم بإعدامه  شنقا حتى الموت بحق قاتل مدير البلدية “.

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