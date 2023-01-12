“ذا فيبلمانز” و”بانشيز” يستحوذان على جوائز جولدن جلوب

المستقلة/- حصل فيلم “ذا فيبلمانز” (عائلة فيبلمان) للمخرج ستيفن سبيلبرج وفيلم الكوميديا السوداء “ذا بانشيز أوف إنشرين” (جنيات إنشرين) على أكبر الجوائز في حفل جولدن جلوب.

وحصد فيلم “ذا فيبلمانز”، الذي يسرد قصة عشر سنوات من حياة سبيلبرج، جائزة أفضل فيلم درامي في الحفل الذي حضرته كوكبة من النجوم في بيفرلي هيلز.

وفاز فيلم “ذا بانشيز أوف إنشرين”، الذي يحكي قصة صديقين يقع بينهما خلاف على جزيرة أيرلندية، بجائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي.

وستزيد الجائزتان من فرص فوز الفيلمين بجوائز الأوسكار المقرر الإعلان عنها في مارس/ آذار.

وقال سبيلبرج، الذي فاز أيضا بجائزة أفضل مخرج، إنه كان يخفي قصة فيلمه “منذ أن كان عمري 17 عاما”.

وأضاف “عندما بلغت 74 عاما، قررت أنه من الأفضل أن أفعل ذلك الآن… أنا سعيد حقا لأنني فعلت ذلك”.

وتزايدت الشكوك حول مصير جوائز جولدن جلوب بعد أن كشف تحقيق أجرته صحيفة لوس انجليس تايمز عام 2021 أن رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، وهي الجهة التي تنظم الحدث، لا تضم أي صحفيين سود.

ووجهت اتهامات لبعض الأعضاء بالإدلاء بتصريحات عنصرية ومتحيزة جنسيا وطلب خدمات من المشاهير واستوديوهات الأفلام.

وافتتح الممثل الكوميدي جيرود كارمايكل حفل جوائز جولدن جلوب بمونولوج لاذع حيث قال مازحا “أنا هنا لأنني أسود”.