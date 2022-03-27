دي يونج : يشعر بالتحسن على مستوى الأداء الشخصي أكثر من أي وقت مضى

المستقلة / – أكد الهولندي فرينكي دي يونج لاعب خط وسط برشلونة، أنه يشعر بالتحسن على مستوى الأداء الشخصي أكثر من أي وقت مضى، منذ تولى تشافي هيرنانديز القيادة الفنية للفريق الكتالوني.

وقال دي يونج، خلال تصريحاته لقناة “NOS” الهولندية: “الأمور تسير على ما يرام، وأشعر أنني بحالة جيدة في النادي أيضًا”.

وأضاف: “لا يمكنني قول أي شيء سلبي في هذا الصدد، وانضممت إلى المنتخب الوطني مليئا بالثقة”.

وعن مستوى برشلونة، منذ وصول تشافي للقيادة الفنية، علق: “لقد بدأنا اللعب بشكل أفضل كفريق، ونتيجة لذلك لعبت أنا بشكل أفضل، وأشعر بتحسن أكثر من أي وقت مضى”.

وحول الصفقات الجديدة التي أبرمها برشلونة، علق: “اللاعبون الجدد يضيفون الجودة للفريق، وأصبح لدينا خيارات أكثر مما كانت عليه في الأشهر السابق، مما يجعل الأمور أسهل بالنسبة لي أيضًا”.

وأتم: “الآن لدينا ثقة كبيرة والأداء في تحسن مستمر”.

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