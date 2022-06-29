دي يونج يرفض الانتقال إلى مان يونايتد

المستقلة/-تلقت إدارة نادي برشلونة الإسباني صدمة من نجم وسط ميدان فريقها الأول لكرة القدم الهولندي فرينكي دي يونج بعدما أحبط مخططها في الاستفادة المالية من إمكانية بيعه لصالح نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت إدارة برشلونة تسعى لجني أكبر قدر ممكن من الأموال لتقوية الفريق وتقليل الرواتب عن طريق استغلال رغبة مانشستر يونايتد القوية في ضم فرينكي دي يونج بناء على طلب المدير الفني الجديد الهولندي إريك تين هاج.

وبينما اقتربت إدارة برشلونة من الاتفاق مع نظيرتها بمانشستر يونايتد على شروط بيع فرينكي دي يونج، فاجأها اللاعب الهولندي بتأكيده أنه ليس لديه أي نية للرحيل، بحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية.

وأصبح الوضع متوترًا بسبب الضغط من الجميع على دي يونج، والذي كانت لديه شكوك في وكيل أعماله دورسون لإصراره على نقله لمانشستر يونايتد.

وانضم دي يونج إلى برشلونة قادماً من آياكس أمستردام الهولندي، خلال صيف 2019 وما يزال عقده مستمر حتى حزيران/يونيو 2026.

وشارك اللاعب صاحب الـ25 عاماً مع برشلونة في 138 مباراة، أحرز خلالها 12 هدفاً كما صنع 17 آخرين، وتوج بلقب كأس ملك إسبانيا موسم 2020-2021.

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