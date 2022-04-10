ديوان كربلاء الثقافي ينضم ندوة بعنوان: العراق الى اين

المستقلة/- عقد ديوان كربلاء الثقافي، مساء امس السبت، ندوة بعنوان (العراق الى اين) بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لسقوط النظام في بحضور مجموعة كبيرة من نخب مدينة كربلاء المقدسة من رجال دين واكاديميين واساتذة ومفكرين.

وقدم للندوة كل من النائب السابق جواد العطار، والنائب فارس المسلماوي.

وتطرق العطار الى تحديات مرحلة ما بعد السقوط من حداثة التجربة الديمقراطية وتدني الوعي الشعبي والاحتلال الامريكي الذي احرق اخضر ويابس الدولة ووجهه الاخر المتمثل بالارهاب من قاعدة وداعش والفساد الذي نخر جسد الدولة ومؤسساتها .

وقال العطار ان الفشل السياسي والخلافات والصراعات المستمرة شكلت جانبا محوريا في فشل التجربة وما القته من ظلال قاتمة على المواطن والوضع العام. وختم الاستاذ جواد العطار محاضرته بآفاق التغيير وضرورة بحث السياسي عن مصلحة الوطن قبل المصالح الفرعية الاخرى طريقا للخروج من ازمات البلد المتعددة.

فيما تطرق المسلماوي الى تزامن ذكرى التاسع من نيسان مع ثلاث مناسبات أثرت بشكل كبير في الواقع العراقي وهي كل من شهادة الصدر الاول وتهجير الكرد الفيلية وسقوط الطاغية بما يحمل اكثر من معنى ومدلول وضح كل زاوية منه.

بعدها بدأت المداخلات التي تبادلها الحضور مع المحاضرين بكل مهنية وتنظيم ونقاش بناء افضى للوصول الى نقاط مهمة حول حاضر ومستقبل العراق.

يذكر ان ديوان كربلاء الثقافي واحة فكرية للنقاش الجاد بكل ما يخدم المجتمع والشعب والدين والمعتقد ، ورغم مرور شهرين على افتتاحه الا انه استقطب نخب فكرية وثقافية من كافة المشارب والمستويات.

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