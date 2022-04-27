ديوان كربلاء الثقافي يناقش “ازمة الفقر في العراق”

ديوان كربلاء الثقافي

المستقلة/-عقد ديوان كربلاء الثقافي، مساء الثلاثاء، ندوة بعنوان (ازمة الفقر في العراق) بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (ع) قدمها الدكتور محسن القزويني مؤسس جامعة اهل البيت (ع)، وحضرها مجموعة كبيرة من نخب مدينة كربلاء المقدسة من رجال دين واكاديميين واساتذة ومفكرين.

وتطرق القزويني الى ازمة الفقر في العراق اسبابها ووسائل معالجتها مستشهدا بتجربة امير المؤمنين علي ابن ابي طالب في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة وكيف استطاع معالجتها والتغلب عليها عبر توثيق معلومات مهمة من حاضر العراق وأزمة الفقر المنتشرة فيه وسرد معلومات تاريخية من فترة خلافة الامام علي واساليب مواجهة الفقر في تلك الفترة عبر دراسة مقارنة قيمة.

بعدها بدأت المداخلات التي تبادلها الحضور مع المحاضر بكل مهنية وتنظيم؛ ونقاش بناء افضى للوصول الى نقاط مهمة حول حاضر ومستقبل ازمة الفقر في العراق.

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