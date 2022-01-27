ديوان جديد للشاعر علي حبش

المستقلة/- غازي المشعل -الولايات المتحدة /..عن دار نينوى للدراسات وللنشر والتوزيع في سوريا صدر مؤخراً الديوان الجديد للشاعر العراقي المغترب في الولايات المتحدة الاميركية علي حبش ..

الديوان جاء بعنوان شيءٌ من هذا القتيل ، وضم قصيدة طويلة واحدة تنقل فيها الشاعر مابين ازقة ودرابين بغدادوشوارعها ومقاهيها ، والحروب التي مرت عليها والانكسارات التي شهدتها مستذكراً سنوات سجنه ، وبين موطن غربتها لاول سوريا ، يوم ترك العراق مرغماً بعد ان تم تهديده وعائلته بالقتل ، في لغة شعرية اشبه بالرواية او السيناريوالتسجيلي استخدم فيها الشاعر لغة سهلة وايحاءات نفسية عميقة تتوزع مابين الشجن العراقي المستديم ومابين التنقلبين الغربات واحدة تلو الاخرى حتى الوصول الى حياة غريبة على الشاعر وافتراضاتها الجديدة التي تتناقض مع مااعتاد الشاعر واسرته عليه في موطن صباه .

اهدى الشاعر علي حبش ديوانه الى روح معلمه الشاعر سعدي يوسف ، وسبقت القصيدة مقولة الشاعر الكبير رامبو : كلما حلق بعيداً ازداد الظلام من حوله .. وصمم غلاف الديوان الفنان محمود شبّر .

يذكر ان هذا هو الديوان الرابع للشاعر علي حبش بعد دواوينه : سنوات بلا سبب / تونس ٢٠٠١ ، صواريخ العائلة السعيدة ٢٠٠٥ ، مدفعجوار الباب ٢٠١٥ ، كما صدر له ديوان حياة اخرى ) باللغة الانكليزية عن دار لول بولاية كارولاينا الشمالية ، تحول الى كتاب مسموع على موقع امازون العالمي .