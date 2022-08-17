ديوان الوقف السني ومنظمة برج بابل يبحثان التعاون لتحقيق السلم الاهلي

المستقلة/- بحث ديوان الوقف السنى ومنظمة برج بابل للتطوير الاعلامي ، خطوات تحقيق الاستقرار والسلم الاهلي والخطاب المعتدل في العراق وتكاتف الجهود لحفظ الامن والسلام .

وتبادل معاون مدير عام دائرة البحوث والدراسات بديوان الوقف السني قاسم علي جاسم ، مع مدير العلاقات والاعلام بمنظمة برج بابل الصحفي رحيم الشمري، وعضو المنظمة الاعلامية امل صقر عند زيارتهما لمقر الديوان ودائرة البحوث ، الاراء التي تحقق التعايش والسلام خاصة في المناطق التي حررت من سيطرة الارهاب والتطرف.

كما بحث الجانبان الاسناد والتعاون وعمل فريق مشترك بين الوقف والمنظمة من اجل تحقيق مستقبل السلام وتفكيك الازمات وايقاف حطاب الكراهية .

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