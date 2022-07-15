ديمبلي يجدد عقده مع برشلونة حتى 2024

المستقلة /- قام لاعب الوسط الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي بتجديد عقده مع برشلونة الإسباني حتى عام 2024، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني الخميس.

ويُعدّ هذا التمديد نهاية مسلسل طويل من المفاوضات المتواصلة منذ أشهر عدّة، بعدما كان برشلونة أعلن في وقت سابق نية اللاعب الرحيل عن النادي، ليعود ويتوصل الطرفان أخيراً إلى اتفاق يقضي ببقائه في «كامب نو».

وشهدت العلاقة بين الجانبين توتراً ملحوظاً في خضم الموسم الماضي، حيث طرد مدرب البلاوغرانا تشافي هيرنانديس، ديمبيلي من مجموعة الفريق وأعطاه إنذاراً نهائياً: التمديد أو المغادرة. لكن في غضون ستة أشهر، نجحت إدارة النادي في التوصل إلى اتفاق رسمي.

وأشارت وسائل إعلام كاتالونية إلى أن ديمبيلي وافق على تخفيض راتبه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها النادي.

واستخدم تشافي كل نفوذه لإعادة إطلاق المفاوضات في أكثر اللحظات توتراً، لإبقاء أفضل ممرّر في «لا ليغا» في الموسم الماضي (13 تمريرة حاسمة) في كاتالونيا.

ويضع ديمبيليه في رأس أولوياته الاستمرار في التألق مع نادٍ ذائع الصيت كبرشلونة في محاولة استعادة مكانه في المنتخب الفرنسي قبل كأس العالم 2022 في قطر (21 نوفمبر – 18 ديسمبر). لم يلعب ديمبيلي بقميص «الديوك» أبطال العالم 2018 منذ خروجه مصاباً أمام المجر في بطولة كأس أوروبا الأخيرة عام 2020.

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