ديربي مانشستر.. اليونايتد يقلب الطاولة على السيتي

المستقلة/- حسم نادي مانشستر يونايتد مباراة الديربي امام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب أولد ترافورد، في قمة الجولة 20 من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وبهذا الفوز فأن اليونايتد يواصل سلسلة انتصاراته للمباراة الخامسة على التوالي، ليرتقي إلى المركز الثالث وتقليص الفارق مع الوصيف مانشستر سيتي إلى نقطة واحدة فقط.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة خلال النصف ساعة الأخيرة، حيث تقدّم مانشستر سيتي بالنتيجة، لكن مانشستر يونايتد قلب الطاولة بتسجيل هدفين متتاليين خلال 4 دقائق فقط.

ولم يظهر مانشستر سيتي بمستوى جيد خلال الشوط الأول رغم استحواذه على الكرة معظم الوقت، لكن مانشستر يونايتد كان الطرف الأكثر خطورة على المرمى، وكاد أن يفتتح التسجيل لولا براعة الحارس إدرسون الذي تصدى لانفراد ماركوس راشفورد.

واثار مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا الاستغراب بتصريحاته بعد المباراة اذ قال للصحفيين “لست مهتماً إن لم نفز بالدوري الإنجليزي وكأس الرابطة، لا يمكننا تحقيق الفوز، وبالتالي لا يهم الفوز بهما. لقد حققنا الفوز بهما كثيراً، حان الوقت لفريق آخر”.

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