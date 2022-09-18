ديربي اسباني.. ريال مدريد يحل ضيفًا ثقيلا على جاره أتلتيكو

المستقلة /- يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على جاره أتلتيكو فى ديربي نارى فى الساعه العاشره مساء اليوم، الأحد، على ملعب “سيفيتاس ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، فيما يأتي أتلتيكو مدريد فى المركز السابع برصيد 10 نقاط.

ويبحث فريق ريال مدريد، تحت قيادة مدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي، عن تحقيق الفوز على الأتليتي لانتزاع الثلاث نقاط والبقاء على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويمر فريق ريال مدريد بسلسلة انتصارات متتالية على الجانب المحلي والأوروبي الموسم الجاري 2022-2023، وهو ما يمنحه دفعة قوية ضد الروخي بلانكوس في الديربي اليوم.

وحقق فريق ريال مدريد العلامة الكاملة بـ 15 نقطة من 5 جولات منذ انطلاق منافسات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، وأحرز خلالها 15 هدفًا واستقبل 5 أهداف.

كما فاز ريال مدريد فى أول مباراتين ببطولة دوري أبطال أوروبا على سيلتك الأسكتلندي ولايبزيج بالجولة الأولي والثانية من دور المجموعات بالمسابقة القارية، ليتصدر المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط.

ويفتقد ريال مدريد أمام أتلتيكو، النجم الفرنسي كريم بنزيما لمعاناته من إصابة في العضلة نصف الوترية وحمل زائد فى عضلات الفخذ، ويخوض برنامج علاج طبيعي للتعافي منها، بالإضافة إلي لوكاس فاسكيز الذي يعاني من إصابة في عضلة فخذه اليمنى.

وفى المقابل، يسعي أتلتيكو مدريد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل إيقاف قطار الريال المتوهج على المستوي المحلي والأوروبي هذا الموسم.

ويتطلع الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب الأتليتي، لتحقيق انتصار معنوى على ريال مدريد في مباراة اليوم من أجل القفز إلى المربع الذهبي فى جدول ترتيب الليجا، بعد التراجع للمركز السابع عقب خوض 5 جولات في المسابقة.

لعب أتلتيكو مدريد 5 مباريات في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، مقسمة ما بين 3 انتصارات وهزيمة وتعادل وحيد.

فيما افتتح أتلتيكو مدريد مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا بالفوز على بورتو البرتغالي 2-1 بالجولة الأولي من دور المجموعات، ثم سقط أمام باير ليفركوزن فى ألمانيا 0-2 بالجولة الثانية.