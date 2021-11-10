ديانا حداد تنقل الجمهور بأجواء النغم والفرح من اكسبو 2020 دبي

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المستقلة/- نثرت الفنانة ديانا حداد على أنغام موسيقى أغنياتها أجواء من الفرح والسعادة بين الجمهور الحاضر في مسرح اليوبيل في معرض “إكسبو 2020 دبي” العالمي، من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، وقدمت حفلة غنائية في “جلسات في إكسبو” تخللها العديد من المفاجآت التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير من بينها غناء “دويتو” مع الفنان حاتم العراقي الذي شاركها حفل السهرة الغنائية، وقدماً معاً أغنية “بين العصر والمغرب”، برفة الفرقة الموسيقية، والتي حملت في بدايتها موال مشترك بين العراقي وحداد.

وأعربت ديانا حداد عن سعادتها بهذه الحفل الكبير الذي تشارك به في حدث عالمي من دبي والإمارات، وقالت في ترحيبها للجمهور قائلة: “أرحب بجميع زوار معرض اكسبو 2020 دبي، وجودكم اليوم معنا في هذا الحدث العالمي فخر كبير لنا”، وأضافت: ووجودكم بيفرحني دائماً على صعيدي الشخصي لأنه هو الطاقة الإيجابية الحقيقة لي”.

كما رحبت ديانا بجميع من يشاهد الحفل عبر شاشات التلفزيون في العالم العربي والعالم، وقالت: “نرحب بكل العالم اللي يشوفنا عبر الشاشات من هنا من الامارات” وإختتمت قائلة: شكراً دبي .. شكراً الإمارات.. لأنكم دائماً تجمعون العالم بكل محبة وتسامح،، الله يديم الأمن والأمان علينا جميعاً”.

هذا وتنقلت ديانا حداد بين جديدها من الأغنيات ومن بين أغنيات أرشيفها الناجح، وسط تفاعل وتواصل الجمهور مع أغنياتها ونغماته.

وقامت قبل وبعد إحياء الحفل باجراء مجموعة من اللقاءات الصحافية والإعلامية المكتوبة والمصورة لعدد من القنوات الإماراتية والعربية، تحدثت خلالها عن أهم مشاريعها الغنائية القادمة من حفلات غنائية ومناسبات خاصة وإنتاج أغنيات منفردة مصورة، مؤكدة أنها تعيش حالة نشاط فني برفقة جمهورها، واعدة بالعديد من المفاجآت المقبلة.

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