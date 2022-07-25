ديانا حداد تعود بأغنيتين من ألبومها الجديد

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المستقلة/- اختارت “برنسيسة الغناء العربي” الفنانة ديانا حداد، العودة من خلال ألبوم غنائي جديد يتضمن مجموعة كبيرة من الأغنيات حمل عنوان” ديانا حداد 2022″ من إنتاجها الخاص، بدأت بطرحهم من خلال أغنيتين من اللونين الموسيقيين اللبناني والخليجي كلاماً ولحناً.

حملت الأغنية اللبنانية عنوان “مغنجة” تعاونت في كلماتها وألحانها مع ايفان نصوح، وقام بتوزيعها                                     موسيقياً غسان المرهج، لتتم عملية المكس مع مصطفى عبد الرضا، والماستر مع سليم سلامة.

الأغنية الثانية من اللون الخليجي حملت عنوان “وحشني شخص” جددت تعاونها مع الملحن العراقي علي صابر، بعد أن إختارت الكلمات من الشاعر عدنان الأمير، لتتعاون في  التوزيع الموسيقي والمكس والماسترينج مع حسام كامل، والذي تم التسجيل في استوديو  الخاص به في دبي.

وستقوم ديانا حداد بطرح باقي أغنيات الألبوم تباعاً ضمن خطة أعدتها لتقوم بطرح أغنيتين في كل شهر وضمن خطة إعلامية جديدة، حيث ستقوم بالكشف عن التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

و طرحت الأغنيتين “مغنجة ” و “وحشني شخص” من خلال فيديوهات مصورة عبر قناتها الرسمية في موقع “”YouTube : Diana haddad، متضمنة كلمات الأغاني في كل كليب، وظهرت من خلالهما بـ”لوكات” جديدة من تسريحات الشعر والميك اب والملابس، والتي تعاونت في ميك أب الأغنيتين مع خبيرة التجميل عايشة الوالي، ومصفف الشعر سامرخداج، لتأتي الملابس التي ظهرت بها في كليب “وحشني شخص” من مصممة الأزياء زينة زكي.

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