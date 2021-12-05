ديانا حداد تحتفل باليوم الوطني الإماراتي الـ50 بحفل جماهيري كبير في دبي

المستقلة/- نجاح وتميز وفرحة جماهرية، عاشتها الفنانة ديانا حداد “برنسيسة الغناء العربي” محتفلة مع في حديقة البرج وسط مدينة دبي، بالذكرى الخمسين لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسط تفاعل وغناء الجميع، وذلك برفقة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو ايلي العليا.

ورحبت ديانا حداد خلال الحفل بجميع الجنسيات الحاضرة، وأعربت عن سعادتها بالاحتفال بذكرى قيام الإتحاد الإماراتي، متمنية دوام الأمن والأمان عليها وعلى كل حكامها وشيوخها الكرام وجميع أبنائها الأوفياء ولكل من يسكل ويعيش بها، وقالت: “كل عام وانتم بخير والامارات بخير وبحفظ الرحمن دائناً وأبداً”.

وتنقلت ديانا التي ارتدت خلال الحفل قفطان مغربي جميل وملفت، بين مجموعة كبيرة من أهم وأجمل أغنياتها من بين جديدها وقديمها، فكان الإفتتاح بأغنية “ساكن” ثم أغنية “ماس ولولي”، واتبعتها بأغنية “هلا وأهلين” من روائع الموسيقار “طلال” وكلمات الأمير فيصل بن تركي.

وشهدت أغنية “لاقيتك” تفاعل كبير بين الجمهور، وأغنية “أمانيه” التي غناها الجمهور، ثم قدمت أغنية “بسك تيجي حارتنا” التي أشعلت المسرح، ثم تنقلت لمجموعة أخرى من الأغنيات الى أن وصلت الى أغنية “الى هنا” وسط فرحة كبيرة جعلت الجمهور يغنيها جميعها، ليكون الختام مع أغنيتها الوطنية “عشق الوطن” التي حملت كلمات جميلة في حب الإمارات.

وشكرت ديانا حداد في ختام حفلها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وشركة إعمار، و mbc على التنظيم الرائع للحفل، لتتوجه بعد ذلك الى أهل الصحافة والإعلام من الصحف والمجلات والقنوات الفضائية لإجراء الحوارات المصورة والإذاعية.

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