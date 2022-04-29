دونالد ترامب يفجّر مفاجأة حول طلاق هاري وميغان بسبب الخيانة

المستقلة /- خلال مقابلته الاخيرة مع ​بيرس مورغان​، فجّر الرئيس الاميركي السابق ​دونالد ترامب مفاجأة بحديثه عن​ طلاق ​الأمير هاري​ و​ميغان ماركل​ قريباً.

حيث قال ترامب ان الامير هاري اصبح مصدر احراج للعائلة الملكية بسبب خضوعه لسيطرة زوجته، وتناوله العائلة المالكة في عدة مقابلات بطريقة سيئة، مؤكدا انه ليس معجباً بميغان ماركل، وانه يتوقع ان يتم طلاق هذين الزوجين عاجلاً ام آجلاً، قائلا: “اريد ان اعرف ماذا سيحصل عندما تقرر ميغان انها تحب شخصاً آخر بشكل افضل”.

وأشار الرئيس الأمريكي السابق ان زواج الثنائي المثير للجدل سينتهي قريباً، متسائلاً اذا ما كان هاري سيعود على يديه وركبتيه الى مدينة لندن.

ولاقى كلام ترامب تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين الذين تساءلوا اذا كان ترامب يلمح الى خيانة ميغان ماركل للأمير هاري بكلامه، حيث أيد البعض كلامه مشيرا ان علاقة الثنائي ربما لن تستمر كونها من أكثر العلاقات التي أثارت الجدل في جميع الأوساط، بينما رفض البعض الآخر هذه التصريحات مؤكدين ان هاري وميغان بعلاقة وثيقة وقدما الكثير من التضحية ليكونا معا، متحدين لأجل ذلك كل قوانين القصر الملكي.

وعلى صعيد آخر، أصدر أحد قضاة نيويورك، الإثنين، قرارا يقضي بأن يدفع دونالد ترامب 10 آلاف دولار يوميا، ما دام يرفض توفير وثائق محاسبة وضرائب في إطار تحقيق مدني يطال مجموعته، وكتبت المدعية العامة، ليتيسيا جيمس التي تجري منذ سنوات تحقيقا حول عمليات احتيال ضريبي محتملة في منظمة ترامب: “هذا انتصار كبير فقد حكمت محكمة لصالحنا لإدانة دونالد ترامب بعرقلة التحقيق”.