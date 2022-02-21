دول حركة عدم الانحياز وأذربيجان

هاشم محمدوف

مستشرق وباحث من أذربيجان

تعد دول حركة عدم الانحياز ، التي توحد 120 دولة ، وهي واحدة من أكثر 10 منظمات دولية تأثيرًا في العالم ، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي.هذه الحركة هي ثاني أكبر منظمة دولية في العالم بعد الأمم المتحدة.حيث تنتهج أذربيجان دوره في سياستة الخارجية بشكل متوازن و تهدف هذه السياسة إلى تطوير والتعاون مع جميع البلدان دون الانضمام إلى أي كتلة عسكرية .لهذا السبب ، قررت اذربيجان في عام 2011 أن تصبح عضوًا بكامل العضوية في حركة عدم الانحياز ، التي تتمتع بصفة مراقب،انضم إلى الحركة في المؤتمر الوزاري السادس عشر في بالي في ذلك العام.

لقد تم الاعتراف بالسلامة الإقليمية لبلدنا بشكل لا لبس فيه من قبل الدول الأعضاء داخل المنظمة ، وكان موقف اذربيجان الصحيح دائمًا في كافة الشؤون الدولية.ولا يخفى على أحد أن هذه الحركة تعيش الان أقوى عصر لها منذ عقود برئاسة الرئيس إلهام علييف.خلال فترة رئاسته ، أعد الرئيس إلهام علييف خطة عمل عالمية مفصلة وطموحة لحركة عدم الانحياز ، والاستجابة العالمية لوباء COVID-19 ، واستجابة أذربيجان السريعة والكافية للوضع الجديد ، والمبادرات الدولية لحشد الجهود العالية ضدها هذا الوباء.

لا يخفى على أحد أن الترويج النشط للدبلوماسية المتعددة الأطراف من قبل أذربيجان ، يحظى بتقدير المجتمع الدولي.في الوقت الذي تقترب فيه معظم الدول من العواقب غير المسبوقة للوباء ،كانت الدور الريادي في العالم لأذربيجان في هذا المجال ، حيث كانت من أوائل الدول التي عززت التضامن والتعاون الدوليين لمكافحة الوباء. ،خلال رئاسة أذربيجان ، لم يفلت المكانة المتزايدة لحركة عدم الانحياز وصوتها على الساحة الدولية من اهتمام دول الأعضاء هذه الحركة.لهذا السبب قررت الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز بالإجماع تمديد رئاسة أذربيجان لسنة أخرى – حتى نهاية عام 2023.وهو أيضا مؤشر آخر على مكانة الرئيس إلهام علييف في العالم ، والتقدير الكبير لجهود حركة عدم الانحياز للقيادة العالمية من قبل الرئيس الأذربيجاني.وتجدر الاشارة بان أذربيجان تتولى رئاسة حركة عدم الانحياز منذ عام 2019.في عام 2021 ، ناشد أعضاء حركة عدم الانحياز أذربيجان لتولي الرئاسة لمدة عام آخر ، ووافقت أذربيجان على هذا الاقتراح.في المؤتمر المؤقت لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز الذي عقد في شكل افتراضي في يوليو من هذا العام ، قرر أعضاء الحركة بالإجماع تمديد رئاسة أذربيجان لمدة عام آخر – حتى عام 2023.

إن قرار أعضاء الحركة بتمديد رئاسة أذربيجان لسنة إضافية هو أيضا تقييم موضوعي وعالي لرئاسة أذربيجان على أساس التعددية والعدالة والقانون الدولي .أذربيجان ، بدورها ، تقدر ثقة بلدان المنظمات غير الحكومية وتواصل بنجاح رئاسة المنظمة.