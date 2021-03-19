دول تستأنف استعمال لقاح أسترازينيكا وأخرى تتريث

المستقلة /- استأنفت إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا استعمال لقاح أسترازينيكا، بعد أن قالت الوكالة الأوروبية للأدوية إن اللقاح آمن وفعال.

وكانت دول أوروبية علقت استعمال اللقاح البريطاني – السويدي بسبب تقارير أفادت أن أسترازينيكا يتسبب في زيادة معدل الجلطات الدموية بين المتلقين للقاح.

في المقابل، فضلت كل من النرويج والسويد والدنمارك إرجاء استئناف عمليات التطعيم باسترازينيكا رغم قرار وكالة الأدوية الأوروبية.

وقال مدير قسم مكافحة العدوى في المعهد النرويجي للصحة العامة إنه نظرا للحالات العديدة والخطيرة التي ظهرت في البلاد فان النرويج قررت مراجعة الأمر بدقة قبل اتخاذ قرارا في الأمر.