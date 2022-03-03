دولة تعلن خلوها من كورونا

المستقلة /- أبلغت كوريا الشمالية، منظمة الصحة العالمية، بأنها لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن خضع أكثر من 56,000 شخص للاختبارات حتى الآن.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، في أحدث إحصائيات لها، بأنه تم اختبار 56.227 كوريا شماليا حتى الآن، ولم يتم تأكيد إصابة أي منهم بكوفيد-19.

وأفادت كوريا الشمالية أيضا أنه من بين حوالي 1.300 شخص تم اختبارهم في الفترة من 11 إلى 17 يناير، ظهر على 110 أشخاص منهم أعراض مشابهة للإنفلونزا أو التهابات الجهاز التنفسي الحادة.

ومنذ تفشي الجائحة، أغلقت كوريا الشمالية حدودها لمنع وصول الفيروس إليها. كما رفضت قبول اللقاحات المخصصة لها من خلال مرفق “كوفاكس”، وهو منصة عالمية لتوزيع اللقاحات.

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