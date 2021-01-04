دولة تعرض اللجوء على مؤسس” ويكيليكس” بعدما رفضت برطانيا تسليمه للولايات المتحدة

دولة تعرض اللجوء على مؤسس” ويكيليكس” بعدما رفضت برطانيا تسليمه للولايات المتحدة

المستقلة /…عرضت المكسيك، اللجوء السياسي على مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بعدما رفض القضاء البريطاني تسليمه للولايات المتحدة التي تريد محاكمته بتهمة التجسس.

وقال الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحافي: “سأطلب من وزير الخارجية اتخاذ التدابير الضرورية بهدف الطلب من الحكومة البريطانية الإفراج عن أسانج ولتعرض عليه المكسيك اللجوء السياسي”.

وفي وقت سابق الاثنين، أعربت وزارة العدل الأمريكية عن “خيبة أملها الكبيرة” لرفض القضاء البريطاني تسليم أسانج للولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان: “سنستمر في طلب تسليم أسانج للولايات المتحدة”، حيث هو ملاحق بتهمة نشر مئات آلاف الوثائق السرية.( النهاية)